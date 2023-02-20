Abdulla Mohammed İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Mohammed İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Mohammed İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Mohammed İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Mohammed İbrahim 7 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Mohammed İbrahim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulla Mohammed İbrahim'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Mohammed İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Mohammed İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Mohammed İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Mohammed İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Mohammed İbrahim şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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