Ali Asad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Asad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Asad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Asad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Asad 19 Ocak 1993 tarihinde Manama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Katar,Bahreyn uyrukludur.Gerçek adı da Ali Assadalla Thaimn Qambar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Asad Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Asad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Ali Asad'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Asad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aliasad/

Ali Asad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Asad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ali Asad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Asad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Al-Sadd Reserve

1 Temmuz 2011 yılında Al-Sadd SC

Ali Asad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Asad şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali Asad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Muharraq SC (2008), Al-Sadd SC (2008-2012)

Katar takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 12 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.