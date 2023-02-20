Musab Khoder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musab Khoder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musab Khoder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musab Khoder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musab Khoder 1 Ocak 1993 tarihinde Khartoum şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Musab Khoder Kamal Djebril şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musab Khoder Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aram Zinouzi yapmaktadır. Musab Khoder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Musab Khoder'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Musab Khoder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musab Khoder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musab Khoder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musab Khoder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Sadd SC

24 Ocak 2017 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Sadd SC

6 Ocak 2019 yılında Al-Arabi SC

31 Ağustos 2020 yılında Al-Sadd SC

Musab Khoder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musab Khoder şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Musab Khoder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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