Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme 5 Nisan 1991 tarihinde Santo André şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme dos Santos Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4ComM yapmaktadır. Guilherme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 31 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Guilherme'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guilherme/

Guilherme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guilherme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Portuguesa

15 Ağustos 2012 yılında Corinthians

18 Temmuz 2014 yılında Udinese

16 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2017 yılında Udinese

1 Temmuz 2017 yılında Dep. La Coruña

17 Ağustos 2018 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2020 yılında Al-Sadd SC

Guilherme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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