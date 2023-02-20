Tarek Salman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Salman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Salman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tarek Salman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tarek Salman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Salman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Salman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Salman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Salman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Salman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Salman 5 Aralık 1997 tarihinde Al-Wakrah şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Tarek Salman Suleiman Odeh/ طارق سلمان سليمان عودة şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Salman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarek Salman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tarek Salman'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tarek Salman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tareksalman/

Tarek Salman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Salman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Tarek Salman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Salman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında ASPIRE Academy

1 Temmuz 2009 yılında Bilinmiyor

1 Kasım 2016 yılında Júpiter Leonés

16 Ağustos 2017 yılında Astorga

30 Haziran 2018 yılında Júpiter Leonés

13 Temmuz 2018 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2019 yılında Júpiter Leonés

1 Temmuz 2019 yılında Al-Sadd SC

Tarek Salman kimdir

Tarek Salman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Salman şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Wakrah SC (-2008), Aspire Academy (2008-2009)

Tarek Salman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Tarek Salman nereli

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