Abdelrahman Rashid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Rashid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Rashid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Rashid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Rashid 20 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Rashid Gomaa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Rashid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Rashid'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Rashid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Rashid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Rashid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Rashid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Sadd SC

Abdelrahman Rashid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Rashid şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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