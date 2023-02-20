Woo Young Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woo Young Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Woo Young Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Woo Young Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Woo Young Jung 14 Aralık 1989 tarihinde Ulsan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정우영 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Woo Young Jung Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Woo Young Jung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Woo Young Jung'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Woo Young Jung Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wooyon5/

Woo Young Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Woo Young Jung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Woo Young Jung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Woo Young Jung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Kyung Hee Univ.

1 Ocak 2011 yılında Kyoto Sanga

9 Ocak 2013 yılında Júbilo Iwata

31 Aralık 2013 yılında Kyoto Sanga

8 Ocak 2014 yılında Vissel Kobe

13 Ocak 2016 yılında CQ Lifan

6 Ocak 2018 yılında Vissel Kobe

1 Temmuz 2018 yılında Al-Sadd SC

Woo Young Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Woo Young Jung şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Woo Young Jung Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haksung High School (2005-2007),Kyung Hee University (2008-2010)

Güney Kore takımında 5 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 70 maçta 3 gol atmıştır.

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