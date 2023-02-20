Moaz Elwadia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moaz Elwadia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moaz Elwadia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moaz Elwadia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moaz Elwadia 6 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moaz Elwadia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına - tarihinde katılmıştır. Moaz Elwadia'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Moaz Elwadia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moaz Elwadia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moaz Elwadia şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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