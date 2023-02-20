Moaz Elwadia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moaz Elwadia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Moaz Elwadia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moaz Elwadia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.