Ali Ahmed Al Yazidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ahmed Al Yazidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ahmed Al Yazidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ahmed Al Yazidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ahmed Al Yazidi 28 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ali Ahmed Al Yazidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ahmed Al Yazidi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Ahmed Al Yazidi'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Ahmed Al Yazidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ahmed Al Yazidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Ahmed Al Yazidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ahmed Al Yazidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Rayyan SC

6 Ağustos 2021 yılında Umm Salal SC

Ali Ahmed Al Yazidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ahmed Al Yazidi şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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