Adil Rhaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Rhaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Rhaili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Rhaili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Rhaili 25 Nisan 1991 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Rhaili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DACI Holding GmbH yapmaktadır. Adil Rhaili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adil Rhaili'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adil Rhaili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adil Rhaili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adil Rhaili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Rhaili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Raja Casablanca

22 Şubat 2013 yılında Milsami

24 Ağustos 2016 yılında Kuwait SC

10 Temmuz 2017 yılında Umm Salal SC

15 Ocak 2020 yılında Wydad AC

15 Eylül 2020 yılında Apollon Smyrnis

1 Eylül 2022 yılında JS Soualem

31 Ocak 2023 yılında Umm Salal SC

Adil Rhaili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Rhaili şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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