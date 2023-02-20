Abdulrahman Faiz Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Faiz Al Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Faiz Al Rashidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Faiz Al Rashidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Faiz Al Rashidi 9 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Faiz Al Rashidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Faiz Al Rashidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Faiz Al Rashidi'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Faiz Al Rashidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Faiz Al Rashidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Faiz Al Rashidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Faiz Al Rashidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Gharafa SC

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında Umm Salal SC

Abdulrahman Faiz Al Rashidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Faiz Al Rashidi şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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