Abdel Rahman Raafat Zaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Rahman Raafat Zaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdel Rahman Raafat Zaky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdel Rahman Raafat Zaky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdel Rahman Raafat Zaky 8 Eylül 2002 tarihinde Cairo, Egypt şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرحمن رأفت زكى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdel Rahman Raafat Zaky Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abdel Rahman Raafat Zaky'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdel Rahman Raafat Zaky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdel Rahman Raafat Zaky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdel Rahman Raafat Zaky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdel Rahman Raafat Zaky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Umm Salal SC

Abdel Rahman Raafat Zaky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdel Rahman Raafat Zaky şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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