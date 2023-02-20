Ahmed Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hamed 11 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hamed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Hamed'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hamed şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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