Abdurahman İssa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurahman İssa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurahman İssa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurahman İssa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurahman İssa 3 Ağustos 1990 tarihinde Mecca şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdurahman Abakar Issa Mohammad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurahman İssa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdurahman İssa'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdurahman İssa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurahman İssa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdurahman İssa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurahman İssa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Kharitiyath

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

Abdurahman İssa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurahman İssa şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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