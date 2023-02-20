Fahd Alawi Abdulqawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahd Alawi Abdulqawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahd Alawi Abdulqawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahd Alawi Abdulqawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahd Alawi Abdulqawi 21 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahd Alawi Abdulqawi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fahd Alawi Abdulqawi'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahd Alawi Abdulqawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahd Alawi Abdulqawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahd Alawi Abdulqawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahd Alawi Abdulqawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Umm Salal SC

Fahd Alawi Abdulqawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahd Alawi Abdulqawi şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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