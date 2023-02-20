Abdallah Khaled Sheikh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Khaled Sheikh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Khaled Sheikh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Khaled Sheikh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Khaled Sheikh 10 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Katar,Yemen uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله خالد شيخ / Abdallah Khaled Sheikh Al-Keldi Al-Yafei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Khaled Sheikh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Abdallah Khaled Sheikh'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdallah Khaled Sheikh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Khaled Sheikh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Khaled Sheikh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Khaled Sheikh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Umm Salal SC

1 Ocak 2020 yılında Muaither SC

31 Ağustos 2020 yılında Umm Salal SC

Abdallah Khaled Sheikh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Khaled Sheikh şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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