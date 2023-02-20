Jonathan Kodjia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Kodjia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Kodjia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Kodjia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Kodjia 22 Ekim 1989 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Kodjia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Jonathan Kodjia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Kodjia'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Kodjia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/J_Kodjia

http://www.instagram.com/jimydanger/

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http://www.facebook.com/Jonathan-Kodjia-1684425725203767/

Jonathan Kodjia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Kodjia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Kodjia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Kodjia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Stade Reims

30 Ocak 2012 yılında AS Cherbourg

30 Haziran 2012 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2012 yılında Amiens SC

30 Haziran 2013 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2013 yılında SM Caen

30 Haziran 2014 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2014 yılında Angers SCO

20 Temmuz 2015 yılında Bristol City

30 Ağustos 2016 yılında Aston Villa

16 Ocak 2020 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC

Jonathan Kodjia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Kodjia şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Kodjia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili takımında 14 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 11 gol atmıştır.

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