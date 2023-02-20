Atef Zaghbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atef Zaghbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atef Zaghbani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atef Zaghbani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atef Zaghbani 7 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Atef Mohamed Zaghbani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atef Zaghbani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Atef Zaghbani'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atef Zaghbani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atef Zaghbani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atef Zaghbani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atef Zaghbani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2019 yılında Al-Khor SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Shamal SC

1 Temmuz 2021 yılında Umm Salal SC

Atef Zaghbani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atef Zaghbani şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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