Mukhtar Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhtar Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhtar Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhtar Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhtar Ali {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mukhtar Ali Mukhtar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhtar Ali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mukhtar Ali'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mukhtar Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhtar Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhtar Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhtar Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Muaither SC

7 Ağustos 2021 yılında Umm Salal SC

Mukhtar Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhtar Ali şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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