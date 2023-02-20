Nasser İbrahim Al Nasr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser İbrahim Al Nasr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser İbrahim Al Nasr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser İbrahim Al Nasr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser İbrahim Al Nasr 11 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser İbrahim Al Nasr Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasser İbrahim Al Nasr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser İbrahim Al Nasr'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser İbrahim Al Nasr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser İbrahim Al Nasr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser İbrahim Al Nasr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser İbrahim Al Nasr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Villarr. Juv. A

30 Haziran 2014 yılında ASPIRE Academy

1 Temmuz 2015 yılında Al-Sadd SC

1 Ağustos 2016 yılında Muaither SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2018 yılında Umm Salal SC

1 Eylül 2020 yılında Qatar SC

1 Şubat 2021 yılında Al-Kharitiyath

4 Ağustos 2021 yılında Al-Shamal SC

1 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC

Nasser İbrahim Al Nasr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser İbrahim Al Nasr şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Nasser İbrahim Al Nasr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U23 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U20 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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