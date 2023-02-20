İsmail Dahqani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Dahqani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Dahqani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Dahqani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Dahqani 9 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ismail Ebrahim Mousa Dahqani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Dahqani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına - tarihinde katılmıştır. İsmail Dahqani'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmail Dahqani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Dahqani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Dahqani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Dahqani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Dahqani şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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