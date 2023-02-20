İbrahim Al Kirby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Kirby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Al Kirby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Al Kirby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Al Kirby {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Al Kirby Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Al Kirby, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Al Kirby'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Al Kirby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Al Kirby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Al Kirby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Al Kirby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Al Kirby şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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