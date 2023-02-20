Sayed Hassan İssa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sayed Hassan İssa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sayed Hassan İssa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sayed Hassan İssa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sayed Hassan İssa 18 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sayed Hassan İssa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alhadaaf Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sayed Hassan İssa'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sayed Hassan İssa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sayed Hassan İssa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sayed Hassan İssa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sayed Hassan İssa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2017 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Khor Res.

1 Eylül 2020 yılında Al-Sailiya SC

1 Temmuz 2021 yılında Umm Salal SC

Sayed Hassan İssa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sayed Hassan İssa şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.