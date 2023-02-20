Yousif Umar Din kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Umar Din Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousif Umar Din adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousif Umar Din Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousif Umar Din 23 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Katar,Pakistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousif Umar Din Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yousif Umar Din'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousif Umar Din Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousif Umar Din isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousif Umar Din Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousif Umar Din futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC

Yousif Umar Din Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousif Umar Din şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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