Ali Mohammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mohammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Mohammad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Mohammad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Mohammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mohammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Mohammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mohammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Mohammad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Mohammad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Mohammad 10 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Katar,İran uyrukludur.Gerçek adı da Ali Mohammad Bazmandegan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Mohammad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Mohammad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Mohammad'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Mohammad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Mohammad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Mohammad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Mohammad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2015 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

Ali Mohammad kimdir

Ali Mohammad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Mohammad şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Ali Mohammad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar U23 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Ali Mohammad nereli

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