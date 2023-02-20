Omar Yahya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Yahya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Yahya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Yahya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Yahya 20 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Omar Yahya Ahmed Rabah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Yahya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Yahya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Omar Yahya'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Yahya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Yahya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Yahya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Yahya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Umm Salal SC

Omar Yahya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Yahya şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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