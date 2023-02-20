Abdellah Khafifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Khafifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Khafifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Khafifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Khafifi 19 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله خفيفي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Khafifi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdellah Khafifi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdellah Khafifi'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdellah Khafifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Khafifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdellah Khafifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Khafifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Mouloudia

12 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC

Abdellah Khafifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Khafifi şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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