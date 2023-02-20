Mohamed El Gendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Gendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed El Gendy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed El Gendy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed El Gendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Gendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed El Gendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Gendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Gendy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Gendy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Gendy 3 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur.  Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Abdullah Ali Fathy El Gendy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Gendy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alhadaaf Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Gendy'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Gendy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Gendy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed El Gendy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Gendy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2018 yılında Al-Bidda SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC

Mohamed El Gendy kimdir

Mohamed El Gendy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Gendy şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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Mohamed El Gendy nereli

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