Farid İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farid İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farid İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farid İbrahim 1 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da فريد إبراهيم فريد / Fareed Ebrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farid İbrahim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alhadaaf Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Farid İbrahim'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Farid İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farid İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farid İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farid İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Wakrah SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Kharitiyath

1 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC

Farid İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farid İbrahim şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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