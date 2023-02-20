Adel Al Sulimane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Al Sulimane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adel Al Sulimane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adel Al Sulimane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adel Al Sulimane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Al Sulimane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adel Al Sulimane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Al Sulimane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Al Sulimane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Al Sulimane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Al Sulimane 25 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur.  Katar uyrukludur.Gerçek adı da Adel Alawi Al Sulimane şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Al Sulimane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Adel Al Sulimane'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Al Sulimane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Al Sulimane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Adel Al Sulimane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Al Sulimane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Umm Salal SC

19 Ağustos 2019 yılında Al-Wakrah SC

31 Aralık 2019 yılında Umm Salal SC

Adel Al Sulimane kimdir

Adel Al Sulimane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Al Sulimane şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adel Al Sulimane nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Bursa'da doktorun zor anları: Açlık grevindeyken fenalaştı
Bursa'da doktorun zor anları: Açlık grevindeyken fenalaştı
Ahmed İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Penagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Penagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Penagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Penagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul ilçe ilçe son durum!
İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul ilçe ilçe son durum!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!