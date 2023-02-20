Adel Al Sulimane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Al Sulimane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Al Sulimane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Al Sulimane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Al Sulimane 25 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Adel Alawi Al Sulimane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Al Sulimane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Adel Al Sulimane'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Al Sulimane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Al Sulimane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Al Sulimane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Al Sulimane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Umm Salal SC

19 Ağustos 2019 yılında Al-Wakrah SC

31 Aralık 2019 yılında Umm Salal SC

Adel Al Sulimane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Al Sulimane şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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