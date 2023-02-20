Khaled Al Zereiqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Zereiqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Al Zereiqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Al Zereiqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Al Zereiqi 14 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Khaled Abdulraouf Al Zrigi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Al Zereiqi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khaled Al Zereiqi'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Al Zereiqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Al Zereiqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Al Zereiqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Al Zereiqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2017 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2019 yılında Qatar SC

19 Temmuz 2021 yılında Umm Salal SC

Khaled Al Zereiqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Al Zereiqi şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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