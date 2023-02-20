Sami Habib Beldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sami Habib Beldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sami Habib Beldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sami Habib Beldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sami Habib Beldi 9 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Katar,Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sami Habib Beldi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sami Habib Beldi'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sami Habib Beldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sami Habib Beldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sami Habib Beldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sami Habib Beldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

Sami Habib Beldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sami Habib Beldi şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.