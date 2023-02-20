Elyas Barimil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elyas Barimil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elyas Barimil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elyas Barimil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elyas Barimil 18 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Elyas Hamid Maxence Barimil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elyas Barimil Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Elyas Barimil'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elyas Barimil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elyas Barimil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elyas Barimil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elyas Barimil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

Elyas Barimil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elyas Barimil şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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