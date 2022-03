Mimar Başak Cengiz'in öldürülmesi davasında ikinci duruşma! Sanık Can Göktuğ Boz'dan skandal sözler: Şeytan bana 'Cinayet işle, intihar et' diyor Son dakika... Mimar Başak Cengiz'in İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıçlı saldırı sonucu öldürülmesi olayında ikinci duruşma başladı. Sanık Boz için ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli suçlardan hapis cezası isteniyor. Duruşmada konuşan Boz," Günde 12 saat şeytan bana 'Cinayet işle, intihar et' diyor." dedi.

