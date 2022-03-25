Mimar Başak Cengiz'in öldürülmesi davasında ikinci duruşma! Sanık Can Göktuğ Boz'dan skandal sözler: Şeytan bana 'Cinayet işle, intihar et' diyor

İstanbul Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, evine gittiği sırada sitede oturan Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine kamera görüntüleri izlenmiş, katil zanlısı Can Göktuğ Boz, yaşadığı evde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Davanın Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmasına tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

BAZI AVUKATLAR DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı adına söz alan bazı avukatlar da davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşma, mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumundan gelen raporları okumasıyla devam ediyor.

SÖZLERİ KAN DONDURDU

Raporlar için konuşan Can Göktuğ Boz, önceki mahkemedeki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek," Günde 12 saat şeytan bana 'Cinayet işle, intihar et' diyor. Eğer cinayet işlemezsem şeytan beni öldürmekle tehdit ediyor. Siluetiyle beliriyor bana musallat oluyor" dedi.

Mahkeme başkanı, "Şeytanın senle mesaisi 12 saat mi sonra ne yapıyor? " sorusunu yanıtlayan Boz, "Evet sonraki 12 saat uyuyorum" dedi. Başkan "Uykuda sirayet etmiyor öyle mi" diye soru yöneltince sanık "Evet, etmiyor" dedi.

Sanık avukatı söz alarak "Bizim davayı uzatma gibi bir derdimiz yok, tüm mesele adaletin tecelli etmesi" diye konuştu.

SANIK İÇİN İSTENEN CEZA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken davanın duruşması sürüyor.

Türkiye'de infiale neden olmuştu! Samuray kılıcı ile vahşice katledilen Başak Cengiz'in bilir kişi raporunda çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, görgü tanığını tehdit etmiş: Yaklaşma sana da saplarım

Son dakika | Başak Cengiz'i katleden samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz ve Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal aynı hapishanede

Tedavi edilmesini istiyorum demiş oğlunun hastalığını bahane etmişti! Başak Cengiz'in katilinin annesi oğlunun avukatlığından istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vahşice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu!

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli de Başak Cengiz'in öldürülmesine sessiz kalmadı: Konunun takipçisi olacağım

Ataşehir'de dehşet! Samuray kılıçlı saldırıya uğrayan Başak Cengiz öldü! Şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Filmden etkilenmiş