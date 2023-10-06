Nazilli Belediyesinden çöp taksi hizmeti

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çarşı bölgesinde vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek için araç filosunu geliştirmeye devam ediyor.

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Nazilli Belediyesinden çöp taksi hizmeti

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çarşı bölgesinde vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek için araç filosunu geliştirmeye devam ediyor.

"DAHA KALİTELİ BİR HİZMET SUNUYOR"

Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gün boyu devam eden çöp toplama çalışmalarında zaman, yakıt ve trafikte kolaylık sağlayacak olan "Çöp Taksi" kent merkezinde hizmet vermeye başladı.

İnsan sağlığının korunması ve çevredeki görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek adına temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Özellikle çarşı bölgemizdeki ara sokaklarda çöplerin hızlı bir şekilde toplanması için çöp taksimizi esnafımızın hizmetine sunduk. İlk çalışmamızı bugün gerçekleştik. Hemşehrilerimizden geri dönüşler oldukça güzel. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Hayırlı olsun" dedi.

Nazilli Belediyesinden çöp taksi hizmeti

Çöp taksinin her gün çarşı bölgesindeki ara sokaklarda hizmet vereceğini kaydeden Özcan, moloz ve evsel atıklarının gelişigüzel atılmaması ve çöp poşeti kullanılarak çöplerin ayrıştırılması konusunda ise vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Nazilli Belediyesinden çöp taksi hizmeti

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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