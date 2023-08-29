Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangınına müdahale ederken dumandan etkilenerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangınına müdahale ederken dumandan etkilenerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez, tedavi gördüğü hastanedeki 40 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 21 Temmuz 2023 günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, müdahale sırasında dumandan etkilenen orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez ağır yaralandı. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavisi devam eden orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!

BAKAN YUMAKLI' DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Acımız büyük. 21 Temmuz 2023 tarihinde Gaziantep Nurdağı'ndaki yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez'e Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!

VALİ ÇEBER: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Gaziantep Valisi Kemel Çeber, "21 Temmuz 2023 tarihinde Nurdağı'ndaki yangına müdahale esnasında hastaneye kaldırılan ve kurtarılamayarak şehit olan Orman Muhafaza Memuru Yasin Tükenmez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Sinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmişSinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmiş

Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..

Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!

Bir süredir tedavi görüyordu! Diriliş Ertuğrul ve EDHO'nun usta oyuncusu Ünal Silver hayatını kaybettiBir süredir tedavi görüyordu! Diriliş Ertuğrul ve EDHO'nun usta oyuncusu Ünal Silver hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Beykoz’a geliyor! Erdoğan "2023-2024 Su Ürünleri Avcılık Sezonu"nun açılışını yapacakCumhurbaşkanı Beykoz’a geliyor! Erdoğan "2023-2024 Su Ürünleri Avcılık Sezonu"nun açılışını yapacak

Ahmet Nur Çebi'den zehir zenberek: “Buraya namusumla geldim, namusumla giderim”Ahmet Nur Çebi'den zehir zenberek: “Buraya namusumla geldim, namusumla giderim”

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!

5 çocuğu yetim kaldı! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti5 çocuğu yetim kaldı! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Polis yaşlı kadını son anda kurtardı! Altınlarını bozdurup dolandırıcıya kaptıracaktı!Polis yaşlı kadını son anda kurtardı! Altınlarını bozdurup dolandırıcıya kaptıracaktı!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Evlilikle ilgili her şeyi ifşa ettiSerdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Evlilikle ilgili her şeyi ifşa etti

Yok Artık! Bu da Oldu! Düğünde Akıllara Durgunluk Veren Takı! Görenler Şok Oldu!Yok Artık! Bu da Oldu! Düğünde Akıllara Durgunluk Veren Takı! Görenler Şok Oldu!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa’da Toplu taşıma ücretsiz mi?30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa’da Toplu taşıma ücretsiz mi?

Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?

İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulunduİNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu

O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!
Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!
5 çocuğu yetim kaldı! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
5 çocuğu yetim kaldı! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Polis yaşlı kadını son anda kurtardı! Altınlarını bozdurup dolandırıcıya kaptıracaktı!
Polis yaşlı kadını son anda kurtardı! Altınlarını bozdurup dolandırıcıya kaptıracaktı!
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
Son Haberler
74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü
74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..
Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..
Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!
Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!
Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!
Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!
Trafikte kabus dolu anlar! Makarna yüklü tır yan yatarak devrildi!
Trafikte kabus dolu anlar! Makarna yüklü tır yan yatarak devrildi!
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Talihsiz adamın feci sonu! Apartın çatı katından aşağı çakıldı!
Talihsiz adamın feci sonu! Apartın çatı katından aşağı çakıldı!
Büyükçekmece'de maymun kabusu! Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı! Polis harekete geçti
Büyükçekmece'de maymun kabusu! Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı! Polis harekete geçti
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.