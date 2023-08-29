Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangınına müdahale ederken dumandan etkilenerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez, tedavi gördüğü hastanedeki 40 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 21 Temmuz 2023 günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, müdahale sırasında dumandan etkilenen orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez ağır yaralandı. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavisi devam eden orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BAKAN YUMAKLI' DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Acımız büyük. 21 Temmuz 2023 tarihinde Gaziantep Nurdağı'ndaki yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez'e Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

VALİ ÇEBER: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Gaziantep Valisi Kemel Çeber, "21 Temmuz 2023 tarihinde Nurdağı'ndaki yangına müdahale esnasında hastaneye kaldırılan ve kurtarılamayarak şehit olan Orman Muhafaza Memuru Yasin Tükenmez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

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