Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya Volkan'ın kıskançlığına engel olamıyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Asya'ya yapılan saldırının ardından Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık krizine giriyor. Duygularına hakim olamayan Volkan, yaşanan durum karşısında çileden çıkıyor.

Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Taro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

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