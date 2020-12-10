Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar Menekşe'nin hamile olmadığı öğreniyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda anne ve babasının ayrıldığını öğrenen Melek bu duruma üzülürken Yahya ise Bodrum'a taşınma planları yapmaktadır. Menekşe'nin hamile olmadığını öğrenen Sancar'ın ne yapacağı merak konusu olmaktadır.