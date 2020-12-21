Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Sahra, Sancar'ı mı Nare'yi mi vurdu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Menekşe'nin hamile olmadığını öğrenen Sancar, Menekşe'ye tepkisini dile getirirken Sahra ise Sancar ve Nare'ye silah doğrultuyor. Tetiğin çekildiği fragmanda kimin vurulduğu merak konusu oluyor.