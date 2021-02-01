Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar, Mavi ile tanışıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar, tekne ile gezdiği sırada kıyıda bir botun içinde yatan Mavi'yi görür. Sancar, kadının o gece kulübede gördüğü kadın olduğu fark ederken Mavi ise Sancar'ın kendisini bulmasıyla birlikte ona sarılır.