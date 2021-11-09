Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın yanındaydı! O kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i HDP ile ittifak yaptığını ifade ederek eleştiren şehit yakını Tahir Gümren'e," Senin bacını s..." diyerek küfür etmişti.

TÜRKKAN'IN YANINDAYDI

Gelen tepkiler üzerine Genel Başkan Meral Akşener'in isteği üzerine Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Türkkan'ın olay esnasında yanında olan H.T.A. isimli kişi, başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü, şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.

BİNGÖL'DE YAŞANANLAR

Meral Akşener'in Bingöl ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu belirten Tahir Gümren, "Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben içerde yattım. Ben şehit ailesiyim, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı, günlerce hastanede yattı. Meral Akşener, HDP'yi seven, onu destekleyen bir kadındır. Bunlar HDP'nin ikizi, Türkiye düşmanlarının yoldaşı oldular!" dedi. Vatandaşı sakinleştirmek isteyen Lütfü Türkkan, önce şehit yakınına sarıldı, derdini anlatmasına müsaade etti, sonrasında vatandaşı çenesinden tutarak "Senin bacını s....." dedi. Küfür karşısında tepkisiz kalmayan vatandaş "Sen nasıl bana küfür edersin" diyerek isyan etti. O anlar kameralara yansımıştı.

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