Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda ile Balca arasında işler kızışıyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Balca Serkan'a yakınlaşma girişiminde bulunurken Eda'nın engeliyle karşılaşıyor. Eda tarafından sorguya çekilen Balca, Serkan ile bir arada olmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Babaannesini gören Eda'yı ne gibi sürprizler bekliyor?