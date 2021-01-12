  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Sol Yanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak'ın Serra ile ilgili planı ne?

Sol Yanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak'ın Serra ile ilgili planı ne?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sol Yanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Burak'ın gelmesi Selim ve Serra'yı gererken Serra'nın Biricik'e gözdağı vermesi dikkatlerden kaçmıyor. Selim Biricik'e onunla ilgili düşüncelerini söylerken Burak'ın Serra ile itirafı ise Selim'i şaşırtıyor.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SOL YANIM KONUSU NE?

Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

Sol Yanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak'ın Serra ile ilgili planı ne?

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız: Serra
Tolga Mendi: Selim
Cemre Baysel: Biricik
Defne Samyeli: Asena
Cansel Elçin: İhsan
Deniz Barut. Nil
Esra Bezen Bilgin: Nilgün
Emre Bey: Burak
Benian Dönmez: Binnaz
Taner Rumeli: Onur
Feyza Civelek: Nazlım
Oktay Çubuk-:Ali
Ecem Atalay: Eda
Aleyna Şen
Seda Akman: İdil
Emre Dinler: Barbar
Haydar Köyel: Haydar
Tuğçe Açıkgöz: Zeynep
Ergül Miray Şahin
Yavuz Pekdiker
Demet Genç- Sevgi
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker

Ramo 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir ve Sibel yaşanan olaydan nasıl kurtulacak?Ramo 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir ve Sibel yaşanan olaydan nasıl kurtulacak?

Sen Çal Kapımı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan ve Eda evlilik yolunda!Sen Çal Kapımı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan ve Eda evlilik yolunda!

Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep şikayetini geri mi alacak?Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep şikayetini geri mi alacak?

Yasak Elma 93. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender ve Şahika, Yıldız ve Hasan Ali'ye karşı!Yasak Elma 93. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender ve Şahika, Yıldız ve Hasan Ali'ye karşı!

 

12 Ocak 2021 Salı 11:40
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sol Yanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak'ın Serra ile ilgili planı ne?
Sol Yanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak'ın Serra ile ilgili planı ne?
Ramo 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir ve Sibel yaşanan olaydan nasıl kurtulacak?
Ramo 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir ve Sibel yaşanan olaydan nasıl kurtulacak?
Sen Çal Kapımı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan ve Eda evlilik yolunda!
Sen Çal Kapımı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan ve Eda evlilik yolunda!
Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep şikayetini geri mi alacak?
Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep şikayetini geri mi alacak?
Yasak Elma 93. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender ve Şahika, Yıldız ve Hasan Ali'ye karşı!
Yasak Elma 93. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender ve Şahika, Yıldız ve Hasan Ali'ye karşı!
Çukur 4. sezon 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Çağatay'ın akıl almaz oyunu!
Çukur 4. sezon 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Çağatay'ın akıl almaz oyunu!
Alev Alev 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek ile İskender arasında büyük yüzleşme!
Alev Alev 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek ile İskender arasında büyük yüzleşme!
Mucize Doktor 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman Nazlı'yı asistanı olarak seçiyor!
Mucize Doktor 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman Nazlı'yı asistanı olarak seçiyor!
Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Turgay ile evleniyor mu?
Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Turgay ile evleniyor mu?
Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Naci'nin ölümcül hastalığı ne?
Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Naci'nin ölümcül hastalığı ne?