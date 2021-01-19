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Sol Yanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra, Selim'i başka bir kadınla yakalıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sol Yanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda babası Asena'yı kocasından para kaçırma suçlarken Selim ise Serra'dan hayatında olmasını ister. Selim aşkını Burak'tan gizlerken Selim'i başka bir kadınla aynı evde basan Serra'nın ise ne yapacağı merak konusu olmaktadır.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SOL YANIM KONUSU NE?

Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

Sol Yanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra, Selim'i başka bir kadınla yakalıyor!

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız: Serra
Tolga Mendi: Selim
Cemre Baysel: Biricik
Defne Samyeli: Asena
Cansel Elçin: İhsan
Deniz Barut. Nil
Esra Bezen Bilgin: Nilgün
Emre Bey: Burak
Benian Dönmez: Binnaz
Taner Rumeli: Onur
Feyza Civelek: Nazlım
Oktay Çubuk-:Ali
Ecem Atalay: Eda
Aleyna Şen
Seda Akman: İdil
Emre Dinler: Barbar
Haydar Köyel: Haydar
Tuğçe Açıkgöz: Zeynep
Ergül Miray Şahin
Yavuz Pekdiker
Demet Genç- Sevgi
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker

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19 Ocak 2021 Salı 10:02
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