Son dakika | Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı! Vaka sayısı en çok artan 10 il belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 1-7 Ocak 2022 tarihleri arasındaki bir haftalık vaka sayısını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaşarak,"1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadesini kullandı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Bakan Koca'nın açıklamasına göre 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artış gösteren 10 il Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük oldu.

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