Son dakika | Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı! Vaka sayısı en çok artan 10 il belli oldu
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak tarihlerini kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından açıkladı. Vaka sayıları en çok artış gösteren 10 il ise Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 1-7 Ocak 2022 tarihleri arasındaki bir haftalık vaka sayısını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaşarak,"1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadesini kullandı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL
Bakan Koca'nın açıklamasına göre 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artış gösteren 10 il Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük oldu.
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