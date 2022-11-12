Son dakika | TOGG'dan yerli otomobil için ön sipariş açıklaması

29 Ekim'de Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kampüsü açılan yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. Şubat ayında ön sipariş süreci başlayacak olan araç, 2023 yılı Mart ayında ise yollara çıkacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aracın ön sipariş süreci hakkında TOGG'dan açıklama yapıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DIŞINDINDA SİPARİŞ ALMADIĞIMIZI YİNELEMEK İSTERİZ"

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz.

TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, TOGG tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

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