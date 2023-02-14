Tristan Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Diaz 24 Eylül 2002 tarihinde Morges şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tristan Diaz Negrone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Diaz Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tristan Diaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Team Vaud U21 futbol takımında oynamaktadır. Team Vaud U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tristan Diaz'nin Team Vaud U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tristan Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tristan Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tristan Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2020 yılında Team Vaud U21

Tristan Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Diaz şuan Team Vaud U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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