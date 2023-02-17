Melvin Mastil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Mastil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melvin Mastil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melvin Mastil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melvin Mastil 19 Şubat 2000 tarihinde Thonon-les-Bains şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Melvin Feyçal Mastil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melvin Mastil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Melvin Mastil, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Melvin Mastil'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Melvin Mastil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melvin Mastil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melvin Mastil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melvin Mastil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Echichens

5 Temmuz 2019 yılında Azzurri LS

1 Temmuz 2020 yılında FC Echallens

17 Şubat 2021 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2021 yılında FC Echallens

1 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

Melvin Mastil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melvin Mastil şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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