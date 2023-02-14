Toichi Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toichi Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toichi Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toichi Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toichi Suzuki 30 Mayıs 2000 tarihinde Higashiosaka, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 鈴木 冬一 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toichi Suzuki Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Toichi Suzuki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Toichi Suzuki'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toichi Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Toichi Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Toichi Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toichi Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Nagasaki IAS HS

1 Şubat 2019 yılında Shonan Bellmare

13 Ocak 2021 yılında Lausanne-Sport

Toichi Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toichi Suzuki şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Toichi Suzuki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cerezo Osaka (–2017), Nagasaki Institute of Applied Sciences HS (2018)

Japonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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