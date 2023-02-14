Trae Coyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trae Coyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trae Coyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trae Coyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trae Coyle 11 Ocak 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Trae Bailey Coyle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trae Coyle Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majestyk Sports Management yapmaktadır. Trae Coyle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Trae Coyle'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Trae Coyle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/traecoyle7/

Trae Coyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Trae Coyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Trae Coyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trae Coyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal U23

13 Ağu 2020 yılında FC Gillingham

13 Ocak 2021 yılında Arsenal U23

1 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

Trae Coyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trae Coyle şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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